Fabiana Justus reencontra o filho de 6 meses após diagnóstico de leucemia

Fabiana Justus compartilhou o momento de reencontro com o filho de apenas 6 meses, durante o seu tratamento contra o câncer. A filha de Roberto Justus emocionou os internautas por todo o mundo. O vídeo viralizou por uma página internacional.

Em menos de um dia, o vídeo alcançou mais de 1 milhão de visualizações. Já na conta da própria Fabiana, o clipe já passa dos 23 milhões de acessos.

Depois da repercussão, Fabiana não deixou de comemorar nas redes sociais. "Eu postei isso outro dia aqui! O quanto o seriado Friends SEMPRE me anima em diversos momentos difíceis da minha vida. Essa última semana foi mais desafiadora de sensações... e eu assisti bastante para me distrair dos sintomas. A Jennifer sempre foi a minha preferida e aquela celebridade que eu iria SURTAR quando encontrasse", começou a influenciadora.

Em seguida, ela postou um print da curtida de Jennifer e escreveu:

"Ela curtiu! Ou seja, me notou!!! Pode parecer nada demais para alguns, mas para mim significou MUITO! Como quem não arrisca não petisca, fui lá comentar no último post dela. Vai que ela lê, né?!."

A filha de Roberto Justus revelou o diagnóstico de leucemia mieloide aguda no final de janeiro. Fabiana é casada com o empresário Bruno Levi D'Ancona. Juntos, eles são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, além do caçula Luigi, de 6 meses.