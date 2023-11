Empresário Roberto Justus declara fim de tratamento contra câncer de bexiga

O empresário Roberto Justus, 68 anos, fez nesta quarta-feira (8) sua última sessão de imunoterapia. Justus estava em tratamento contra um câncer na bexiga, diagnosticado em novembro do ano passado, depois de realizar exames de rotina ao lado da esposa, Ana Paula.

Roberto celebrou o momento com a esposa, Ana Paula Siebert, 35, e com os quatro de cinco filhos - Vicky, do casamento com a modelo; Ricardo e Fabiana Justus, do casamento com Sasha Cryzman; Rafaella Justus, do casamento com Ticiane Pinheiro; além da nora, Francieli Fischer; do genro, Bruno Levi D' Ancona; e seus médicos, Fernando Maluf e Louise Moreno.

VEJA MAIS:

Segundo Justus, foi um dia muito especial. "Um ano depois fiz o meu último tratamento preventivo de imunoterapia. Agora resta acompanhar de perto por mais alguns anos para ter certeza que estarei 100% curado", disse o empresário.

Além disso, Roberto ainda disse que nesse importante momento ele esteve acompanhado dos médicos, Fernando e Louise, e dos 5 filhos. "Prevenção e cuidados rigorosos são nossos maiores aliados na saúde", finalizou Justus.