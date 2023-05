Simony é internada para tratamento contra câncer

Nesta terça-feira (2), a cantora Simony anunciou nas redes sociais que iria se internar novamente no hospital para novo tratamento contra o câncer. A caminho do hospital, a artista publicou fotos com o noivo, Felipe Rodriguez. "Em busca da cura", disse ela na legenda.

"Passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo. Vou dando notícias", contou Simony.

Nos comentários, diversos famosos escreveram mensagens positivas. "Te amo", comentou Fabio Jr. "Vai dar tudo certo", disse Luiza Possi, Ary Fontoura e Mariana Belém.

Simony foi diagnosticada com câncer de intestino grosso. O diagnóstico foi descoberto em agosto do último ano.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)