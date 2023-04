Simony anuncia retomada do tratamento contra o câncer: 'mais essa luta'

A cantora Simony, de 46 anos, anunciou em suas redes sociais que retomará o tratamento contra o câncer de intestino grosso, descoberto em agosto do ano passado. Em janeiro deste ano, após meses de quimioterapia e radioterapia, a cantora havia anunciado que estava em remissão, mas recentemente precisou fazer novas sessões de quimioterapia e imunoterapia, conforme explicado pelo médico Fernando Maluf em vídeo publicado na rede social da artista.

"A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta", afirmou o oncologista.

Simony descobriu o câncer após sentir uma íngua na virilha. Após sua ginecologista não identificar nenhum problema e o nódulo continuar inchando, a cantora decidiu procurar uma proctologista, que pediu uma colonoscopia. O exame identificou o câncer.

Em abril, a cantora lançou o ebook "Simony, um dia de cada vez - A realidade por trás de um diagnóstico", sobre sua experiência com o câncer para conscientizar as pessoas. "Sempre tive vontade de escrever. Aproveitei esta ocasião para falar sobre o que passei e para alertar outras pessoas sobre o quão importante é o diagnóstico precoce e que devemos viver um dia de cada vez", explicou a cantora em entrevista à Splash/UOL.

Simony tem se mostrado confiante e pediu o apoio de seus seguidores. "Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações e o amor, a fé é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando pra mais essa luta... Um dia de cada vez", escreveu a cantora na legenda do post. Ela ainda afirmou que o apoio dos seguidores foi um passo importante em sua recuperação: "Eu imediatamente recebi muito amor. Me ajudou tanto, tanto!"