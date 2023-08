Atriz da Globo descobre câncer de pele após brincadeira

Lorena Comparato descobriu um câncer de pele após uma brincadeira com a médica. A convidada desta terça-feira (29) no Encontro contou que tinha uma pinta com aspecto estranho, mas foi negligente e adiou a ida à dermatologista. Quando finalmente foi ao consultório, brincou com a médica: “Vai que é câncer”. Ela foi diagnosticada e se livrou da doença após passar por cirurgia e tratamento.

“Em uma das minhas consultas, ela [a dermatologista] viu uma pinta. A gente tinha já conversado sobre essa pinta, porque ela começou a inflamar, depois começou a sangrar”, contou a atriz.

“Eu fui displicente, eu não fui à médica. Quando eu fui, eu estava fazendo brincadeira, adoro brincar. Falei: ‘ah, doutora, vai que é câncer’. E ela falou [séria]: ‘Vai que é câncer'”, completou Lorena.