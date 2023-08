Após cirurgia, Preta Gil está em remissão do câncer e irá retornar aos palcos

Nesta terça-feira (22), foi informado que Preta Gil alcançou a remissão completa do câncer no intestino. De acordo com informação divulgada pelo site Alô Alô Bahia, a cantora descobriu a atual situação em exames realizados após a cirurgia.

Preta descobriu a doença em janeiro deste ano. No último dia 16, ela foi submetida a uma cirurgia para retirada do tumor, além disso, ela ainda passou por uma histerectomia total abdominal. Os dois procedimentos duraram mais de 14 horas.

A publicação afirma, que Preta descobriu a remissão do câncer ao realizar exames logo após a cirurgia, o check-up atestou que o corpo da artista não traz mais células cancerígenas visíveis.

A notícia teria sido compartilhada pela própria cantora em um grupo no WhatsApp com amigos próximos.

Ainda de acordo com o Alô Alô Bahia, a artista já tem data para voltar aos palcos Será na apresentação do show "Nós, A Gente" em São Paulo no dia 14 de setembro. O espetáculo traz Gilberto Gil e os filhos cantando hits icônicos de seu catálogo.