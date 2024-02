Rafa Justus, filha de Tici Pinheiro e Roberto Justus, passa por rinoplastia aos 14 anos

Rafaella Pinheiro Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, passou por uma rinoplastia neste sábado, 10. A adolescente de 14 anos compartilhou a notícia com os seguidores do Instagram no domingo, 11, e disse que o procedimento foi realizado durante uma cirurgia para correção de septo.

“Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off esses dias”, escreveu a adolescente. Segundo ela, ocorreu tudo bem. Rafa aproveitou a oportunidade para abrir uma caixinha de perguntas na rede social durante o processo de recuperação.

Rafaella Justus anuncia que fez rinoplastia em seu perfil no Instagram (Reprodução / Instagram)

Ao ser questionada sobre quem estava cuidando dela, a garota respondeu com uma foto da mãe. Essa foi a primeira cirurgia plástica de Rafa, que disse estar se sentindo “bem na medida do possível”.

A adolescente falou que está passando por um “perrengue chique”, já que o Face ID - reconhecimento facial do celular - não a reconhece com esparadrapo e micropore no nariz.

Rafaella Justus fala sobre "perrengue chique" após rinoplastia (Reprodução / Instagram)

Rafaella Pinheiro Justus nasceu com a síndrome estenose crânio-facial, conhecida também como cranioestenose, que consiste em uma má-formação do crânio. A síndrome só pode ser diagnosticada após o nascimento e causa mudanças físicas e de desenvolvimento na face do paciente.

A rinoplastia é uma cirurgia plástica que consiste na correção do formato do nariz. Além de motivações estéticas, o procedimento também é realizado para desobstrução nasal.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)