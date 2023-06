Tici mostra antes e depois de Rafaella Justus após procedimento: 'Muito linda!'

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou a filha Rafaella Justus, 13 anos, após passar por um procedimento nas sobrancelhas. A adolescente realizou há alguns dias um procedimento para deixar as sobrancelhas com mais volume e melhor formato.

Ocorre que Rafinha fez esse procedimento durante a visita a uma clínica estética que realizou sem a presença de Ticiane Pinheiro, mas sim com sua madrasta, a influenciadora Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus.

Diante disso, uma internauta questionou Tici se ela se incomodava com o fato de Rafaella Justus ir com a madrasta fazer este tipo de cuidado. 'Você não se importa da Rafa ir no salão com a madrasta?', questionou uma internauta. E Ticiane então mostrou uma foto com Rafinha logo após ela ter feito o procedimento nas sobrancelhas. E ao mostrar a foto, ela explicou: 'Eu estou sem tempo para ir ao salão, então acho muito legal ela ir com a Paula'.

Ana Paula Siebert mostrou Rafinha enquanto realizava o procedimento nas sobrancelhas. 'E ai, como vai ficar essa sobrancelha? Tô animada! Faz cara de plena Rafa!', disse ela com bom humor. E uma internauta já havia perguntado para Ana Paula se ela conversava com Ticiane antes de levar Rafaella Justus para fazer um procedimento. 'Quando a Rafa vai com você e quer fazer algum procedimento, você fala primeiro com a Ticiane?', questionou a internauta. E Ana Paula explicou: 'Ela não faz procedimentos sem falar com a Tici. Ela é a mãe e deve decidir o que acha legal ou não'.

Rafinha mostrou o antes e depois de suas sobrancelhas e elogiou o resultado. 'Meu Deussss!', disse a menina. E os internautas também elogiaram o resultado. 'Ficou muito linda!', comentou uma internauta. E outra internauta afirmou: 'Adorei! Ficou ótimo!'. E outra internauta disse: 'Ficou ótimo! Tá muito linda!'. Uma internauta também comentou: 'Nossa, ficou muito bom! Adorei!'.