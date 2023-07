Simony pede desculpas a Ticiane Pinheiro após alfinetar em documentário do Balão Mágico

O documentário “A Superfantástica História do Balão", estreou na plataforma Star+ e com ele apareceram as polêmicas envolvendo os ex-integrantes. Uma fala da cantora Simony repercutiu negativamente, quando ela se referiu a sua substituta, a apresentadora Ticiane Pinheiro, como “a outra lá”. Confira!

VEJA MAIS

O documentário “A Superfantástica História do Balão" traz os integrantes da "A Turma doe Balão Mágico", Simony, Tob, Mike e Jairzinho relembrando 40 anos depois das estreia os momentos no grupo. Simony saiu em 1986, Ticiane a substituiu na atração. No documentário a cantora disse que nunca assistiu a versão com a sua substituta: "Eu tava tão estressada, tão cansada, que eu saí e ainda ficou lá o Jair e a outra menina lá... Ticiane, né, acho?", disse.

Já Ticiane declarou que Simony era sua idola e que ela gostava quando a comparavam com a cantora. "Eu queria ser a Simony, então quando as pessoas falavam que eu me parecia [com ela], para mim era a maior felicidade do mundo".

Simony se arrependeu e pediu desculpas e declarou ainda que desde o diagnostico do câncer no intestino, muita coisa mudou. "Achei que fui muito rude, muito feia nas minhas palavras com a Ticiane. Eu não achei bonito, eu não me senti feliz em ter falado daquela forma [...] "Eu nem sou mais a Simony daquele documentário… Minha experiência me fez alguém melhor", contou durante uma entrevista a Folha de São Paulo.