Simony ganha processo e jornalista é condenado por importunação sexual

A cantora Simony teve vitória na justiça no processo contra o jornalista Dudu Camargo, pelo crime de importunação sexual. De acordo com o jornal Extra, o juiz determinou o pagamento de multa por danos morais em R$ 30 mil com juros de mora, de 1% ao dano e do evento danoso, e correção monetária. Dudu Camargo poderá recorrer.

O caso ocorreu em fevereiro de 2020, durante a transmissão de carnaval da RedeTV. Como a artista relatou no processo, Dudu "elogiou a vestimenta da parte autora e passou a realizar contato físico de maneira exacerbada". Ele ainda levou a conversa para um lado sexual, tentou beijá-la e apalpou "desde a região pélvica até o peito".

Na defesa, Dudu Camargo alega que faz elogios à roupa de Simony "reconhecendo a ausência de malícia". O juiz Fernando de Lima Luiz não concordou com a argumentação da defesa e considerou que a ação de Dudu foi além do simples toque dos lábios.

O magistrado define ainda como "situação grave" o toque ao corpo de Simony. Ainda estava presente na transmissão o apresentador Nelson Rubens. O juiz observa que as brincadeiras de Dudu Camargo não tiveram o mesmo teor com o outro homem.