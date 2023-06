Simony conta que tumor no intestino desapareceu: ‘Choro de alívio’

A cantora Simony compartilhou detalhes sobre os resultados mais recentes de seus exames relacionados ao tratamento contra o câncer no intestino. Com muita emoção, ela relatou a alegria de constatar que o tumor desapareceu. O relado de felicidade foi durante sua participação no programa "A Tarde É Sua", comandado por Sonia Abrão na RedeTV!.

Atualmente, Simony encontra-se em meio ao tratamento de imunoterapia e ficou aliviada ao saber que o médico não encontrou mais vestígios do tumor durante a avaliação. Visivelmente emocionada, a cantora expressou sua gratidão.

"Foi um choro de alívio, como se tivessem tirado um peso de 100 pessoas das minhas costas. Estou nessa batalha há um ano, é uma luta diária. É como andar na corda bamba todos os dias. Eu esperava que tivesse diminuído, mas não imaginava que já não estivesse mais lá", revelou Simony.

Simony surpreendeu ao compartilhar o tamanho do tumor: "Era um tumor grande, quase 8 cm".

A cantora também relatou que o tumor estava diminuindo com o primeiro tratamento que realizou, mas foi por meio da imunoterapia que obteve resultados positivos nos exames mais recentes. Ela explicou que o tumor sofreu uma mutação e voltou a crescer.

"O tumor fez uma mutação e ele retornou. Foi um tratamento que a gente fez e de repente perdeu. É muito triste para o paciente e para o médico também. Foi uma fé muito grande que eu tive, teve dias, sim, que eu tive vontade de jogar tudo para o alto. O local onde o câncer estava, se eu fizesse a cirurgia, era bastante complicado e talvez eu tivesse que viver com a bolsa de colostomia para o resto da vida. Claro que se fosse a última alternativa, eu iria fazer”, finalizou.