Entenda porque Simony processou o apresentador Dudu Camargo

O apresentador do SBT Dudu Camargo foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 30 mil a Simony, após importuná-la sexualmente durante uma entrevista ao vivo para a RedeTV!, em 2020. Na ocasião, a cantora apresentava o programa Bastidores do Carnaval, com Nelson Rubens.

Ela afirma que Dudu Camargo se intrometeu na conversa sem ser chamado, e na sequência, pediu um selinho para a cantora. O apresentador também elogiou o corpo de Simony e a apalpou sob o pretexto de conferir o figurino dela. Mesmo visivelmente desconfortável e tentando se afastar, Dudu insistiu.

"Olha isso. Tira isso daqui, sai daqui. Esse Dudu é abusado", falou a cantora ao ser tocada por Dudu. "É assédio", complementou a apresentadora Flavia Noronha. Nelson Rubens também puxou o apresentador durante o diálogo. "Você está solteira e eu também estou. Eu estou querendo fazer um filho, estou querendo procriar", respondeu Dudu Camargo para Simony.

No dia seguinte ao episódio, Simony prestou queixa em uma Delegacia da Mulher. "O Dudu Camargo é um safado, sem vergonha. Inclusive, acho que eu ganhei o processo, e ele até agora não fez o depósito. Vou bloquear as contas dele, porque ele passou a mão no meu peito e aqui na parte de baixo, no Carnaval, sem a minha ordem. Não importa se ele é bi, gay. Ele me desrespeitou como mulher e como pessoa”, desabafou Simony durante entrevista ao podcast Papagaio Falante.

A defesa de Dudu Camargo negou todas as acusações."É mentira que tenha apalpado a requerente [Simony]", afirmou à Justiça o advogado Iago Tavares, que o representa. "Durante toda a curta entrevista, a relação entre as partes foi de cordialidade. São dois artistas de televisão que, por cerca de quatro minutos, trocaram comentários jocosos para um programa de TV que segue essa linha". O apresentador ainda pode recorrer da condenação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura)