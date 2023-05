Na luta contra o câncer, Simony anuncia nova internação e tratamento mais 'pesadinho'

Simony se manifestou, no último sábado (27), sobre o tratamento contra o câncer de intestino, que ela descobriu em agosto do ano passado. De acordo com a cantora, uma nova etapa do tratamento iniciou, que envolve sessões de quimioterapia e radioterapia, mas os efeitos colaterais são mais intensos, provocando cansaço, fadiga e até náuseas.

“Sei que andei sumidinha. Vocês sabem que sempre gosto de dividir com vocês todas as coisas sobre o tratamento, como eu estou passando… Só que esse tratamento, realmente, está mais pesadinho, fico muito mais cansada, com mais fadiga, estou tendo um pouquinho de náusea. E, assim, não é fácil, não é fácil mesmo”, disse a cantora nas redes sociais.

No vídeo, Simony revelou também que passará por uma nova internação nesta terça-feira (30). “Hoje, dei uma melhorada. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Na terça, eu volto de novo a internar. Interno de duas em duas semanas, estou fazendo quimio em rádio e, realmente, ela está mais pesadinha”, explicou.

Simony disse estar confiante com o tratamento e que, em breve, realizará novos exames para checar seu estado de saúde. “Daqui mais um pouquinho eu faço outro exame para ver como é que está indo a imuno junto com a quimioterapia, e depois eu volto para contar para vocês melhor. Mas é isso, é um dia de cada vez com muita fé, muita tranquilidade”, finalizou.

A publicação recebeu vários comentários de apoio de fãs e outros famosos, incluindo de famosos como Preta Gil, Patrícia Poeta, Tom Cavalcanti, MC Koringa e Fabiana Karla.