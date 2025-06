Grupo folclórico ‘Pássaro Tangará’ apresenta espetáculo gratuito no Theatro da Paz

Na próxima quarta-feira (25), o tradicional grupo folclórico Pássaro Tangará apresenta o espetáculo “Tangará, Entre Mitos e Cantos da Floresta”, às 20h, no Theatro da Paz, com entrada gratuita.

Reconhecido como Ponto de Cultura e certificado pela SECULT-PA (Secretaria de Estado de Cultura), o grupo é composto por 30 a 45 integrantes e coordenado pelo mestre Agenor Del Valle. Unindo arte, responsabilidade social e valorização cultural, o Pássaro Tangará oferece atividades artísticas a crianças e jovens em situação de risco.

Em “Tangará, Entre Mitos e Cantos da Floresta”, desenvolve-se uma narrativa lúdica e educativa sobre a preservação da floresta amazônica, envolvendo personagens do imaginário popular como Iara, Matinta Perera, Curupira e Boto. A primeira é uma sereia que vive no rio Amazonas e também é conhecida por ser a mãe-d’água. Já a Matinta é uma bruxa velha que se transforma em um pássaro e pousa sobre os muros e telhados das casas; seu assobio anuncia um combinado entre ela e outra pessoa. O Curupira é uma entidade das matas e seu protetor — quem faz mal à floresta recebe um castigo dele. Finalizando os personagens, há o Boto, conhecido por se transformar em homem em noites de lua cheia; ele sai do rio, lança seus encantos sobre uma moça da região, a engravida e depois volta para a água.

A trama gira em torno do Tangará, um pássaro raro que desperta a cobiça de um caçador, mas é protegido pelos seres encantados da floresta. Após ser ferido, o pássaro é salvo por um jovem camponês com a ajuda de um pajé curandeiro e de um doutor veterinário, trazendo novamente a alegria à comunidade.

A montagem une cultura popular, mitologia amazônica e consciência ambiental, emocionando e encantando públicos de todas as idades.

O Cordão de Pássaro Tangará nasceu em 1980, pelas mãos do saudoso ator e folclorista Alberto Bastos, inspirado em sua mãe, Luiza Bastos. Ela encenava o teatro de pássaros nos anos 1930, na Ilha de Mosqueiro. O grupo mantém viva essa encantadora tradição do teatro musicado popular até os dias atuais.

O Tangará apresenta o típico "Cordão de Pássaro Junino", com enredos cantados e dançados ao som de ritmos como carimbó, valsa, baião e samba. Suas encenações envolvem 25 a 30 brincantes, sob a liderança do Guardião Mestre Agenor Del Valle.

Com as cores do pássaro Tangará — azul, preto, amarelo e vermelho — o grupo encanta plateias em Belém e Mosqueiro, onde preserva sua origem com o nome tradicional de Bem-Te-Vi.

Seus ensaios hoje acontecem na Escola Barão do Rio Branco, no bairro de Nazaré, e o grupo também desenvolve oficinas culturais e ações de lazer, mantendo viva uma arte que mistura tradição, resistência e beleza cênica.

Agende-se

Data: quarta-feira, 25

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Entrada: Gratuita