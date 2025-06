Grupo Liberal realiza arraial com quadrilhas, atrações e comidas típicas para funcionários

O clima junino tomou conta da sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, na noite desta sexta-feira (20/06), com a realização de uma festa de São João voltada especialmente para os colaboradores da empresa. O evento aconteceu no hall de entrada e no estacionamento do prédio, e reuniu funcionários de diversos setores da organização em uma noite de confraternização. O objetivo foi proporcionar um momento de integração, celebração e valorização do trabalho em equipe. Com patrocínio da Cerveja Caribeña, a festa contou com cerca de 600 pessoas.

A programação foi marcada por uma diversidade de atrações culturais e musicais, oferecendo uma experiência junina completa para os participantes. O line-up começou com a Banda Play 7, responsável por abrir a pista de dança e aquecer o público. Em seguida, o palco recebeu diversas apresentações, como o de Heraldo Ramos, vocalista da banda Fruta Quente, do DJ Cayan Ribeiro e da aparelhagem Carabao, comandada pelos DJs André e Tom Máximo. A seleção musical transitou por diferentes estilos, como forró, tecnomelody, sertanejo, brega, arrocha e os clássicos juninos, incluindo também elementos típicos da cultura das aparelhagens do Pará, que garantiram uma atmosfera festiva durante toda a noite.

Colaboradores do Grupo Liberal se divertiram em festa junina da empresa (Cristino Martins / O Liberal)

Um dos pontos altos da festa foi a apresentação da quadrilha junina Roceiros da Barão, tradicional grupo do bairro do Guamá, que trouxe um espetáculo coreografado repleto de cores, passos marcados e figurinos elaborados. Segundo o representante Wander Fiel, a equipe se preparou intensamente para o evento, revisando cada traje e ensaiando as coreografias para oferecer ao público uma performance à altura dos concursos dos quais o grupo participa. Em 2025, a quadrilha foi premiada em municípios como Tracuateua, São Miguel do Guamá, Bujaru, Capanema e Salinas, reforçando sua trajetória de destaque nas festas juninas paraenses.

A vice-presidente e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana (Cristino Martins / O Liberal)

A vice-presidente e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, acompanhou o evento de perto e enfatizou a importância de promover ações que reforcem os laços entre os colaboradores. Ela agradeceu a presença de todos e incentivou os participantes a aproveitarem a festa ao máximo. “É uma noite para que todos possam comer bem, se divertir, celebrar o São João e, acima de tudo, vivenciar esse momento de integração que é tão importante para a nossa equipe”, afirmou.

A idealização e organização da festa ficaram sob responsabilidade de Meg Martins, produtora executiva do Grupo Liberal. Ela explicou que, além de celebrar uma das datas mais tradicionais do calendário brasileiro, o evento teve como foco a valorização interna e o fortalecimento do espírito de equipe. “Estamos reunindo colaboradores de todos os veículos e setores. Esta festa é um presente oferecido pelos nossos diretores, Ronaldo Maiorana e Rose Maiorana, aos funcionários. Pensamos em cada detalhe, desde as atrações até a decoração, para que todos se sentissem acolhidos”, afirmou.

Ronaldo Maiorana Junior, CEO da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), que produz a cerveja Caribeña, ao lado da vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, DJ Gayan Ribeiro e a produtora executiva, Meg Martins (Cristino Martins / O Liberal)

A quadrilha interna do Grupo Liberal também fez sua estreia durante a festa, sendo puxada por Heraldo Ramos. Para o artista, o envolvimento dos próprios colaboradores como protagonistas do arraial tornou a noite ainda mais animada. “A galera aqui é animada e participa de verdade. É sempre um prazer estar com essa turma”, disse.

Heraldo Ramos, vocalista do Fruta Quente, animou noite com bregas selecionados (Cristino Martins / O Liberal)

O DJ Cayan Ribeiro preparou um set especial para o evento, com clássicos do tecnomelody, hits internacionais e músicas de quadrilha. Segundo ele, o repertório foi pensado para criar uma experiência que misturasse o tradicional e o moderno. “Tem música para todo mundo dançar. O importante é celebrar o São João do jeito que a gente gosta, com muita alegria”, disse.

Já o DJ Tom Máximo destacou a estreia do projeto Carabao no arraial do Liberal. “É a nossa primeira vez aqui e estamos felizes em fazer parte dessa festa para quem faz comunicação no Pará. O set tem de tudo: brega, marcantes, arrocha e os ritmos que o público ouve na nossa programação”, comentou.

DJ Tom Máximo do Carabao (Cristino Martins / O Liberal)

Para completar a noite, os convidados puderam saborear um cardápio recheado de delícias típicas, como mingau, bolo de milho, tapioca, sucos regionais e bebidas artesanais da Amazônia. Os produtos foram oferecidos por empresas parceiras, entre elas a Amazônia na Cuia, Tapiocaria Paraense, Combu Juice, Indiazinha, Empório São Miguel, Eti Mariqueti, e o buffet do Nobre Chef. A Horizon Vídeo Produtora esteve presente registrando os momentos da festa com fotos instantâneas, permitindo que os participantes levassem uma lembrança física do evento.