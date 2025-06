Estado apura caso de jovem autista que teve 17 dentes extraídos sem autorização da família

O Governo do Pará irá investigar a denúncia de que uma jovem com autismo que teve 17 dentes extraídos sem autorização da família em uma unidade de saúde pública do Estado. O caso, considerado grave pelo governador Helder Barbalho, resultou no afastamento imediato do profissional envolvido e na abertura de uma investigação para apurar responsabilidade, como informado em nota nesta terça-feira (17). O caso aconteceu no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém.

“É muito grave a denúncia de que uma jovem com autismo severo teve dentes extraídos sem autorização da família em um equipamento público do Estado. Já determinei imediato afastamento do profissional envolvido e abertura de uma investigação para esclarecer o caso e punir todos os responsáveis. A prioridade agora é prestar todo apoio à jovem e à sua família”, detalha Helder Barbalho.

A irmã da jovem, Izabella Martins, 27, usou as redes sociais para falar da indignação e atrocidade ocorrida com a irmã. “Essa aqui é a Juliana, uma autista de 19 anos. Linda, meiga, minha única irmã que foi vítima de uma negligência médica e até CRIMINOSA no Ciir. Lugar onde ela fazia tratamento odontológico há anos”.

Ela completou que a irmã entrou no bloco cirúrgico para fazer o procedimento de limpeza e restauração dos dentes. E quando saiu, saiu sem os dentes da boca. “Crueldade? Negligência? Não. Segundo a diretora, da equipe odontológica, era “normal” aquele procedimento. Que já haviam feito diversas vezes em outras crianças e adolescentes TEA e que a Juliana não havia sido a primeira”, completou a jovem.

Ainda no relato de Izabella, o dentista ficou de cabeça baixa o tempo todo. A diretoria do CIIR só sabia dizer que iriam ajudar a família, “mas não quiseram nem deixar bater foto ou nos dar o prontuário. Não quiseram nos deixar ver a quantidade de dentes que haviam sido extraídos. Não nos deram suporte de NADA. Eu pedia explicações do porque haviam feito isso e só sabiam dizer que o dentista viu, durante a cirurgia, que seria necessário arrancar”, conta a jovem em desespero.

O profissional não pediu autorização. “Ele não comunicou a minha mãe que estava do lado de fora aguardando, falando com o auxiliar o tempo todo que não relatou NADA sobre extração pra ela. Minha irmã saiu traumatizada. Uma família inteira traumatizada. Minha irmã está banguela, aos 19 anos. Com um dano irreversível e uma dor que jamais vai ser esquecida”, completa a jovem.

O deputado estadual Bordalo também se pronunciou e pede investigação rigorosa. “Antes de tudo, quero expressar minha profunda solidariedade à jovem de 19 anos, pessoa com deficiência, não verbal e diagnosticada com autismo severo (nível 3), que foi submetida à extração de 13 dentes em um único procedimento, sem a devida autorização expressa de seus familiares”, diz o deputado.



Na manhã desta terça-feira (17), ele usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado para denunciar publicamente essa grave violação de direitos humanos cometida contra essa jovem e sua família.

“Solicitei, com urgência, que o governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência, assim como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Regional de Odontologia e a OAB-PA, promovam uma apuração rigorosa sobre os fatos ocorridos no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR)”, pontua o deputado.

Ele destaca ainda que esse tipo de violência institucional contra pessoas com deficiência é inaceitável e precisa ser enfrentado com firmeza. “Estamos vigilantes e ao lado da família, exigindo justiça e respeito à dignidade humana”, reforça Bordalo.