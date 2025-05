Pará tem maior taxa de escolarização entre pessoas com autismo do que a média nacional

A taxa de escolarização entre as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Pará é de 40,7% — índice maior do que a média nacional. Em todo o Brasil, um total de 36,9% das pessoas com autismo estava frequentando a escola em 2022, frente a 24,3% da população total. Os dados são do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (23).

Ainda no Pará, entre os homens com autismo, 46% estavam estudando, frente a 29,8% dos homens em geral. Entre as mulheres, 32,6% das com diagnóstico de TEA frequentavam a escola, enquanto, na população feminina total, o índice foi de 30,1%.

Ao nível nacional, a diferença da taxa de escolarização da população com diagnóstico de TEA foi mais expressiva entre os homens: 44,2% das pessoas com TEA do sexo masculino estavam estudando, em comparação a 24,7% do total de homens. Entre as mulheres, os percentuais foram de 26,9% (com TEA) e 24,0% (total).

Nível de instrução

A análise do nível de instrução da população com 25 anos ou mais evidenciou que, no Brasil, 46,1% das pessoas com diagnóstico de TEA estavam no grupo sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, frente a 35,2% da população geral. Para os demais níveis de instrução, os percentuais de pessoas com autismo foram inferiores aos da população total, ainda de acordo com os dados do IBGE.

No grupo com ensino médio completo ou superior incompleto, por exemplo, estavam 25,4% das pessoas com TEA, ante 32,3% da população total. No Pará, a proporção de pessoas com TEA no grupo sem instrução ou com fundamental incompleto foi ainda maior: 53,9%, frente a 42,6% da população geral. Já no grupo com ensino médio completo ou superior incompleto, o percentual entre pessoas com diagnóstico foi de 23,1%, enquanto, na população total, era de 30,2%.