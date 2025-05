Brasil tem 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo

O Brasil conta pela primeira vez com um cálculo oficial da população de pessoas com autismo. São 2,4 milhões que declararam ter recebido diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) por algum profissional de saúde, segundo dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 23.

O número equivale a 1,2% da população do país. Estimativas existentes apontam que o número real de pessoas com TEA deve ser maior, diante dos desafios de subdiagnóstico, sobretudo em camadas mais vulneráveis da população.

A Organização Mundial de Saúde caracteriza o transtorno por "déficits persistentes na habilidade de iniciar e manter interações sociais e comunicação social recíprocas, e por uma gama de padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos, repetitivos e inflexíveis" que são "atípicos ou excessivos para a idade e o contexto sociocultural do indivíduo".

O mais comum é que o transtorno se manifeste na primeira infância (fase de zero a seis anos), durante o período do desenvolvimento. Os sintomas, no entanto, podem não se manifestar plenamente até mais tarde.

Como a condição só passou a integrar o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais nos anos 1980, muitos adultos e idosos podem viver com o quadro sem terem sido diagnosticados.

De acordo com o Censo 2022, a prevalência do diagnóstico na população brasileira é maior entre os homens (1,5% deles foi diagnosticado com TEA) do que entre as mulheres (0,9%), e entre pessoas brancas (1,3%), em relação aos outros recortes raciais, o que pode refletir desigualdades de acesso ao diagnóstico.

Os dados também indicam que 43% da população diagnosticada com autismo está concentrada na Região Sudeste, em números absolutos.

Por outro lado, os Estados com maior porcentual de pessoas diagnosticadas com autismo estão nas regiões Norte e Nordeste: em primeiro lugar o Acre (1,6%), seguido do Amapá (1,5%) e Ceará (1,6%). O porcentual entre os Estados varia entre 1% e 1,6%.

Especialistas destacam a diversidade de habilidades de linguagem e funcionalidades intelectuais dos indivíduos com autismo, que vem sendo reconhecida há pouco mais de uma década, quando o termo "espectro" passou a ser utilizado para reforçar a variedade de sintomas e características que podem se manifestar.

A inclusão do quesito sobre autismo no Censo foi determinada por uma lei de 2019. O relatório divulgado pelo IBGE reconhece as limitações do questionário do Censo para lidar com a questão, dada a avaliação complexa requerida pelo TEA e a amplitude do espectro, o que fez com que o tema fosse incluído sob a forma de uma pergunta única: "Já foi diagnosticado(a) com autismo por algum profissional de saúde?"

Brasil tem mais de 760 mil estudantes com autismo

Conforme o Censo, a taxa de escolarização da população com autismo foi superior (36,9%) à observada na população geral (24,3%).

Isso se dá pela concentração maior da população com autismo na faixa etária mais jovem, com altas taxas de escolarização, que concentram mais da metade da população de estudantes com autismo.

Dos estudantes com 6 anos ou mais, 760,8 mil foram diagnosticados com autismo, o que corresponde a 1,7% do total no País. A maior parte (66,8%, totalizando 508 mil) estava matriculada no ensino fundamental regular.

As disparidades ficam mais evidentes quando se observa o nível de instrução de pessoas de 25 anos ou mais diagnosticadas com autismo, em relação às que não têm o diagnóstico.

A ideia de uma educação inclusiva e divergências sobre o papel da escola no desenvolvimento de crianças e adolescentes autistas ainda são alvo de debate no Brasil.

Especialistas avaliam que a inclusão não se efetivou como deveria, ainda que estudantes com TEA estejam matriculados em escolas regulares, com dificuldades que passam pela formação dos professores e de profissionais de apoio. Além disso, pesa a precariedade do sistema público de ensino, onde está a maioria das crianças com autismo.