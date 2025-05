Gripe segue em alta e é a principal causa de morte por síndrome respiratória entre idosos

Os casos de infecção pelo vírus influenza A, um dos causadores da gripe, continuam crescendo na maior parte do Brasil, segundo a última edição do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A expansão do vírus é maior na região Centro-Sul, embora também seja observada em diversos estados das regiões Norte e Nordeste. O InfoGripe mostra ainda que o influenza A segue como principal responsável pela morte de idosos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Além disso, é uma das três principais causas de óbito pela síndrome entre as crianças.

O aumento também é apontado em um novo relatório do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) feito a partir dos dados de laboratórios particulares.

De acordo com o documento, o número de testes positivos para influenza A subiu 13 pontos percentuais entre 12 de abril e 17 de maio, atingindo 31% - a maior alta no País desde setembro de 2022, quando 42% dos resultados indicavam a presença do vírus.

Ainda segundo o instituto, os maiores percentuais de positividade foram registrados nas faixas etárias de 5 a 9 anos (41%) e de 10 a 19 anos (40%).

Outros vírus

Em relação a outros vírus, o ITpS afirma que a taxa de resultados positivos para vírus sincicial respiratório (VSR) caiu 10 pontos percentuais nas últimas três semanas.

A tendência está alinhada com a análise da Fiocruz, que aponta uma desaceleração no aumento de casos em locais como Goiás, São Paulo e Distrito Federal. No entanto, diz a instituição, a incidência ainda é alta e o VSR tem impacto expressivo nas hospitalizações de crianças de dois a quatro anos e na morte de crianças até os dois anos.

Já o vírus influenza B, que causou surtos em períodos atípicos, como no verão de 2023 e na primavera de 2024, atualmente registra positividade inferior a 1%.

O que explica o aumento

A infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) Rita Medeiros explica que o aumento da circulação de vírus respiratórios é esperado para o outono e inverno, quando há queda das temperaturas em algumas regiões e aumento de chuvas em outras, além de maior aglomeração de pessoas.

Por outro lado, o isolamento imposto pela pandemia de covid-19 alterou esse padrão nos últimos anos. "Os vírus influenza, e quase todos os vírus respiratórios, circularam muito pouco nos primeiros anos da pandemia", explica. "Passamos algum tempo sem experiências gripais e, desde 2022, a recirculação dos vírus influenza vem aumentando a cada ano".

Por essa razão a vacinação anual é tão importante, destaca a infectologista, especialmente para os grupos de risco.

Além disso, Tatiana Portella, pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do InfoGripe, reforça a recomendação de uso de máscara em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde, assim como a manutenção de medidas de etiqueta respiratória.

Vacinação

Para 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 73,6 milhões de doses de vacina contra a gripe, distribuídas em todo o País.

O imunizante é direcionado principalmente aos seguintes grupos prioritários:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos - Idosos a partir de 60 anos - Gestantes e puérperas - Pessoas com doenças crônicas - Trabalhadores da saúde - Professores - Integrantes das forças de segurança

Em alguns Estados, como Bahia, Paraíba e São Paulo, recentemente a vacinação foi ampliada para toda a população acima dos seis meses de idade.