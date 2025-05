Policiais prendem MC do CV após o funkeiro postar foto em avião

Francisco Wanderson Mendes, mais conhecido como “MC Dym”, de 31 anos, postou uma foto de dentro do avião e foi localizado pela Polícia, que deu voz de prisão para o cantor logo depois dele desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Até o momento, o MC é o segundo cantor preso na operação "Operação Nocaute II" deflagrada na manhã desta sexta-feira (23) pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

O funkeiro embarcou no Rio de Janeiro com destino à cidade de Fortaleza (CE) para realizar alguns shows neste final de semana. Uma das apresentações ocorreria na noite desta sexta-feira, em Fortaleza, e o outro show seria realizado no sábado (24), em Acaraú. Segundo os policiais, MC Dym estaria envolvido com o Comando Vermelho (CV), por isso foi cumprido um mandado de prisão por participação em organização criminosa.

Operação Nocaute II

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou uma operação contra integrantes do CV, na manhã desta sexta-feira. Além de MC do CV, outros 17 suspeitos ainda foram capturados durante a ação, incluindo o também cantor de funk Carlos Eduardo de Almeida Pires, mais conhecido como MC Dick, que possui mais de 2 mil ouvintes mensais em plataformas de música.

Ao longo da operação, batizada de "Operação Nocaute II", foram apreendidos diversos celulares e veículos, assim como também foram realizados cumprimentos de mandados de prisão. Durante a ação, a Polícia Civil solicitou o bloqueio de até R$ 20 milhões em contas bancárias que estavam ligadas diretamente aos investigados. Entre os detidos, seis já estavam recolhidos em unidades prisionais.

