VÍDEO: com arma em mãos, influenciador reage a tentativa de assalto em Ferrari amarela

O influenciador digital Danielzinho do Grau, que acumula mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, publicou na última quarta-feira (21) um vídeo reagindo a uma tentativa de assalto enquanto dirigia uma Ferrari amarela, em São Paulo. O caso ocorreu na frente do Hospital do Coração (HCor), na Avenida Cidade Jardim, no bairro de Pinheiros, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Nas imagens, Danielzinho aparece fora do veículo, apontando uma arma que, segundo ele, teria sido retirada do próprio assaltante, e grita: "Deita no chão! Quer roubar nós? Sabe quem é nós? Tá de brincadeira?". Em seguida, o influenciador ordena que o homem devolva seu relógio.

VEJA MAIS

Ainda no vídeo, o suspeito aparece acuado, enquanto Danielzinho continua com a arma em mãos. Após recuperar o objeto, o influenciador permite que o homem fuja na mesma moto em que teria chegado.

A Polícia Civil de São Paulo confirmou que está apurando o caso. Ainda não há informações oficiais sobre a identidade do suposto assaltante.

Um dia após a repercussão, Danielzinho publicou um novo vídeo nas redes sociais, afirmando que o episódio não se tratava de ação de marketing. “É uma história real, uma história que aconteceu e eu decidi soltar pra vocês”, declarou. Logo em seguida, ele passou a promover um sorteio de um apartamento mobiliado e um veículo Pajero TR4.