EUA oferecem recompensa de R$ 10 milhões por narcotraficante que pode estar escondido no Brasil

A fuga de um narcotraficante internacional pode transformar um brasileiro em milionário. O governo dos Estados Unidos está oferecendo até US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) a quem fornecer informações que levem à prisão e condenação de Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 anos.

O uruguaio é apontado como um dos principais chefes do narcotráfico na América do Sul. Segundo as autoridades, Marset comanda uma organização criminosa transnacional responsável por movimentar toneladas de cocaína pelo mundo. Ele já foi alvo de diversas operações internacionais e é considerado foragido da Justiça em países como Paraguai, Bolívia e Estados Unidos.

As investigações apontam que a quadrilha liderada por Marset esteve envolvida em pelo menos três grandes apreensões de drogas: 16 toneladas de cocaína na Europa, 11 toneladas na Bélgica e 4,7 toneladas no Paraguai. Em agosto de 2023, o governo boliviano chegou a oferecer uma recompensa de US$ 100 mil, valor agora superado pela proposta norte-americana.

Quem é Sebastián Marset

Além do envolvimento com o narcotráfico, Sebastián Marset também tem histórico no futebol profissional, carreira que utilizava como fachada para encobrir suas atividades criminosas. A vida dupla permitiu que ele transitasse entre países sem levantar suspeitas.

Marset é acusado de lavagem de dinheiro, proveniente do tráfico de drogas, e de chefiar uma rede criminosa que atua em vários países, incluindo Bolívia, Paraguai, Brasil, Bélgica, Holanda e Portugal. Por isso, as autoridades acreditam que ele possa estar escondido em algum local da América do Sul, inclusive no Brasil.

Como dar informações

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Sebastián Marset pode colaborar diretamente com o governo dos Estados Unidos. As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa através do e-mail: MarsetTips@dea.gov.

Nos Estados Unidos, informações também podem ser entregues presencialmente em qualquer escritório da Agência Federal de Segurança (DEA).

A recompensa de R$ 10 milhões pode ser entregue a qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, desde que forneça dados que levem à prisão ou à condenação do narcotraficante.