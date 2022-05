Casal é filmado mantendo relação sexual em praça pública

Um casal foi flagrado fazendo sexo em uma praça pública de Manaus, no Amazonas. As imagens, feitas por alguém que estava no local e se surpreendeu com a situação, viralizaram nas redes sociais, nesta sexta-feira (6).

O homem e a mulher realizaram o ato sexual em cima de um banco da praça. A mulher usava saia e uma camisa preta, enquanto o homem estava sem camisa e com uma calça jeans. Os dois pareciam não se importar com a chegada de outras pessoas ao local.

Crime

De acordo com o artigo 233 do Código Penal brasileiro, é crime o ato obsceno a tal prática em local público, aberto ou exposto. A pena pode ser aplicada por ofensa ao pudor, com detenção que pode ser de três meses a um ano, ou pagamento de multa.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)