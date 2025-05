VÍDEO: mãe rouba a cena em campeonato de fisiculturismo ao gritar declarações para o filho

Durante o Campeonato Brasileiro de Musculação Clássica (CBMC), realizado há uma semana no Teatro Ednaldo do Egypto, em João Pessoa, Paraíba, o fisiculturista Renan Pereira Oliveira subiu ao palco determinado a mostrar o resultado de meses de treino intenso. No entanto, quem acabou chamando mais atenção foi sua mãe, Vanuza, que divertiu o público com sua torcida.

Vanuza viralizou nas redes sociais ao se declarar para o “bebê da mamãe” em pleno campeonato. “Lindo de mamis. Meu amor! Sorriso mais lindo da mamãe, lindo, lindo. Te amo! Esse é meu filho, meu filho”, gritava ela da plateia, enquanto o filho se apresentava diante dos jurados.

VEJA MAIS

“Te amo, Renan! Lindo, tesão, bonito e gostosão. Geruzinha te ama, filho”, gritava a mãe, arrancando risadas até dos outros competidores. Ao ouvir o nome do filho ser anunciado como campeão, Vanuza explodiu em alegria: “Eu já sabia, eu já sabia, Renan! Você é meu campeão! Campeão, mamãe te ama, meu lindo”. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais

Nas redes sociais, Renan agradeceu o carinho do público e destacou a dificuldade da preparação. “Essa foi uma preparação de muitos sacrifícios e contratempos. Viroses e pedra na vesícula não foram o suficiente pra me derrotar. A força de vontade de vencer é maior que qualquer obstáculo em sua vida. Nunca desista. Agradeço o apoio de todos!”, escreveu o atleta.

Confira o vídeo completo: