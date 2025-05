Irmãs? Mãe grava vídeo com a filha e internautas reagem: 'não entendi quem é quem'

Priscila Emiko, também conhecida como "Japa", é uma empresária de 35 anos que voltou a viralizar na internet com um vídeo em que aparece fazendo uma trend de dancinha ao lado da sua filha, Emily, de 16 anos, e uma amiga da adolescente. O que chamou a atenção mesmo foi o fato de uma delas ser mãe, mas aparamentarem ser irmãs.

No vídeo, fica difícil dizer quem é a mãe e quem é a filha sem conhecer as duas. No caso, parece que são três adolescentes participando de uma simples corrente de internet. "Meninas, não tenham medo dos 30 anos, essa sou eu aos 35", brincou Priscila.

Enquanto algumas pessoas têm medo dos 30 anos, Emiko deu uma "dica": "O segredo é se camuflar no meio da sua filha de 16 anos e a filha postiça de 15".

"Mentira, são trigêmeas e tão enganado a gente", brincou uma pessoa nos comentários da publicação. Assim como muita gente, outra pessoa disse: "Assisti umas 5 vezes tentando entender quem tinha 35". "São três irmãs! Uma com 15, outra 18 e a mais velha com 20. A mãe deve estar filmando", disse uma terceira.

Uma quarta pessoa até tentou desvendar o mistério, mas chegou numa conclusão: "A única q eu pensei q não fosse a mãe é a mãe" (sic).

Priscila e Emily aparentam ser irmãs (Reprodução / Instagram @priscila_emiko)

Em entrevista ao portal Crescer, Priscila contou alguns detalhes sobre a sua vida e da sua filha adolescente. A empresária costuma compartilhar a sua rotina na internet: "Fiz despretensiosamente, nunca imaginei que ia viralizar muito. Tem seguidor chegando igual água. Está sendo super legal, porque acabou abrindo portas para várias outras formas de trabalho".

Apesar de a publicação ter muitos comentários positivos, a mãe de 35 anos explica que alguns são maldosos e elas tiveram que se preparar psicologicamente com essa exposição: "tem muito comentário infeliz, muita gente falando bobagem, comentários desnecessários, mas eu acho que a gente já está meio 'cascuda', pois como a gente faz muitos vídeos na internet, a gente já tinha passado por momentos assim antes".

Além disso, Priscila afirmou que é comum as pessoas reagirem da mesma forma como aconteceu nos comentários da publicação. "Isso é a coisa mais frequente na nossa vida desde sempre", contou.

Quando Priscila engravidou?

Mãe aos 19 anos, Priscila descobriu que estava grávida quando tinha acabado de se formar no ensino médio. Além disso, revelou que ela e o pai de Emily foram criados 'dentro da igreja': "a gente não tinha muita informação sobre vida sexual. Eu sou filha de dois pastores, então, não era um assunto abordado em casa". "Quando eu engravidei, eu literalmente não pude morar em casa mais", completou.

Priscila engravidou quando tinha 19 anos (Reprodução / Instagram @priscila_emiko)

Ela conta, ainda, que teve ajuda de tios e que começou a trabalhar para sustentar a família. Em relação aos seus sentimentos na época, conta que ficou com muito medo por ter sido abandonada pela família no início. Mesmo assim, foi um dos melhores sentimentos que ela experimentou na vida.

Como é a relação das duas?

Priscila e Emily são bastante próximas, não só na idade. Elas fazem tudo juntas, como malhar, sair e gravar vídeos. "Do fundo do meu coração, eu acho que eu desconheço uma mãe que é tão amiga da filha e uma filha que é tão amiga da mãe igual a gente é. O fato de eu ter sido mãe nova, as circunstâncias que vivi com os meus pais e essa distância de informação me fizeram ser diferente com ela. Tenho uma relação incrível com a minha filha, de amizade, de abertura e de ser clara em todos os tipos de assunto".

Além disso, a mãe destaca que preza pela comunicação na relação com a filha. "É sobre estar próximo da minha filha para que ela possa ter a liberdade de conversar. É sobre ter essa comunicação para que a educação aconteça. Eu sempre me esforcei para fazer isso. E acho que essa é a base da nossa relação. Por mais jovem que eu seja, por mais amiga que eu seja, eu tenho momentos que eu tenho que ser mãe, que tenho que ter autoridade", finalizou.

