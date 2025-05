CPI das Bets aprova convocação de Carlinhos Maia para depor sobre divulgação de apostas online

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado, aprovou nesta quarta-feira (21) a convocação do influenciador digital Carlinhos Maia. Com mais de 34 milhões de seguidores nas redes sociais, ele deverá ser ouvido como testemunha para prestar esclarecimentos sobre sua atuação na divulgação de plataformas de apostas online.

O pedido foi apresentado pela relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke, que destacou a forte influência de Carlinhos sobre o público nas redes sociais, especialmente os mais vulneráveis. Segundo o requerimento aprovado (REQ 462/2025), será importante entender os contratos firmados com casas de apostas, bem como os critérios éticos e legais adotados na promoção desses conteúdos.

VEJA MAIS

"Diante da abrangência de sua influência, especialmente sobre públicos vulneráveis, torna-se imprescindível compreender os termos e a natureza dessas relações contratuais", afirma o documento da CPI.

A aprovação da convocação de Carlinhos Maia ocorreu após o depoimento do padre Patrick Fernandes, que foi ao Senado como convidado da CPI. O religioso revelou que já recebeu propostas para divulgar casas de apostas, mas recusou todas.

Também nesta sessão, os parlamentares aprovaram requisições de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) referentes aos influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquiades, que prestaram depoimento na semana passada. Os RIFs, elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), trazem dados bancários e fiscais sigilosos, que podem revelar movimentações financeiras suspeitas.

Instalada em novembro de 2024, a CPI das Bets investiga a influência das apostas esportivas e jogos virtuais no comportamento e orçamento das famílias brasileiras.

Ainda não há data definida para o depoimento de Carlinhos Maia, que se somará à lista de personalidades convocadas pela CPI para esclarecer suas ligações com empresas do setor de apostas online.