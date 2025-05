CPI das Bets: padre Patrick revela que recebeu proposta de R$ 560 mil para divulgação

O padre paraense Patrick Fernandes revelou que recebeu uma proposta de R$ 560 mil para divulgar uma plataforma de jogos de azar. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que apura as empresas de jogos e apostas virtuais — que se popularizou como “CPI das Bets” —, nesta quarta-feira (21/5), o padre contou que as ofertas surgiram quando ele começou a crescer nas redes sociais.

O paraense afirmou que a primeira proposta apareceu quando ele ainda tinha menos de um milhão de seguidores. Atualmente, ele conta com 6,6 milhões de seguidores no Instagram e 2,9 milhões no TikTok.

“Geralmente as divulgações são assim: duas vezes na semana você grava dois stories, três stories, eles mandam o briefing. Só que ali eu já não aceitei. E sempre chega [proposta]”, contou.

No perfil de Patrick constam contatos para marcas que queiram contratá-lo para fazer divulgação. No entanto, o padre diz que faz uma seleção dos contratos que fecha. O sacerdote foi convidado ao Senado porque contou, em um vídeo, que gostaria de depor à CPI.

“Eles começam a ostentar uma vida que, aos moldes de muita gente, é a ideal. Uma pessoa que antes não tinha muitos recursos aparece com carro de luxo, viagens internacionais, divulgando esses jogos, o que dá uma falsa ideia de uma vida fácil. [...] Isso vai gerando um ciclo vicioso que vai tomando conta", afirmou.

O padre contou que recebe, por semana, cerca de três pessoas que pedem orientação sobre o vício em jogos de algum familiar. “Quando a própria pessoa chega ao ponto de reconhecer que precisa de ajuda, é o estopim, a pessoa não aguenta mais", observou.