Antonia Fontenelle detona Virginia Fonseca após CPI das Bets

Durante a sessão da CPI das Bets realizada na última terça-feira, 13, a influenciadora Virginia Fonseca causou polêmica ao afirmar que ainda está refletindo sobre a possibilidade de interromper a divulgação de casas de apostas em suas redes sociais. O comentário foi feito durante seu depoimento no Senado, após questionamentos da senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS). A resposta da influenciadora não agradou a todos, principalmente apresentadora Antonia Fontenelle, que se manifestou de forma contundente sobre o assunto.

Durante uma transmissão ao vivo no YouTube, Fontenelle expressou indignação com a postura de Virginia. “É uma gente que faz dinheiro fácil, é uma gente que tira onda com a cara das pessoas e é uma moça que vira na sua cara e fala ‘vou pensar se eu quero parar’. Isso é abominável. Isso é inaceitável, isso é um profundo desrespeito com uma casa do tamanho do Senado”, declarou a apresentadora, que já foi casada com o diretor Marcos Paulo.