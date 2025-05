VÍDEO: Virgínia Fonseca confunde microfone com canudo de copo durante CPI das Bets

A influenciadora digital Virgínia Fonseca protagonizou um momento inusitado nesta terça-feira (13), durante seu depoimento à CPI das Bets, no Senado Federal. Sem demonstrar aparente nervosismo, ela acabou confundindo o microfone posicionado à sua frente com o canudo da garrafa de água que estava ao seu lado e, por engano, levou o equipamento à boca.

As câmeras registraram o exato momento da confusão. Ao perceber o equívoco, Virgínia levou a situação com bom humor. “Chupei o trem achando que era o canudo”, disse ela, rindo, já com o recipiente certo em mãos.

O episódio ocorreu enquanto a influenciadora era ouvida pelos senadores desde as 11h da manhã. Ela foi convocada oficialmente para prestar esclarecimentos sobre sua participação em campanhas publicitárias envolvendo casas de apostas, prática que se tornou comum entre influenciadores e personalidades digitais.

O requerimento para ouvir Virgínia foi apresentado pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), em 28 de novembro de 2024, e aprovado no início de dezembro. A presença da influenciadora, no entanto, só foi confirmada nos últimos dias.