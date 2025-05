Senador interrompe CPI, pede selfie com Virgínia e elogia pré-treino da influenciadora

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) interrompeu o depoimento da influenciadora digital Virgínia Fonseca à CPI das Bets, nesta terça-feira, 13, para gravar um vídeo com ela para a esposa dele.

Antes de levantar e ir até Virgínia para a gravação, o parlamentar elogiou os compostos de "pré-treino" promovidos pela influenciadora e que são consumidos por ele.

"Não estou aqui para apontar o dedo para você. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda contra esses tipo de jogos. E faça mais o seu 'pré-treino'. Inclusive, vou terminar aqui... pode mandar um abraço para minha esposa e para minha filha?", perguntou.

O senador foi até Virgínia e gravou com o próprio celular um "vídeo selfie" com ela. A cena arrancou gargalhadas no plenário da comissão. Mas a relatora da CPI, Soraya Thronicke (Podemos-MS), e o presidente, Hiran Gonçaves (PP-RR), não esboçaram reação.

Cleitinho disse que a CPI não deveria focar na influenciadora, mas em outros temas nacionais. Ele se referiu a Virgínia como uma "fonte de receitas e empregos", enquanto os parlamentares são "fonte de despesa".

A relatora afirmou que se sentiu ofendida com as colocações de Cleitinho e pediu para que ele se apresente nas demais reuniões da comissão para auxiliar nos trabalhos contra "máfias" dos jogos ilegais.

"Não estou aqui para lacrar. Tem gente que pensa que entrou aqui para ser influencer. Não estuda, não se aprofunda. Tem que se preocupar com as causas que importam para o País", disse Soraya Thronicke.