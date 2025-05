Veja quem assinou pedido de criação de CPMI do INSS para driblar fila de comissões na Câmara

O requerimento para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), protocolado nesta segunda-feira, 12, contou com a assinatura de 222 deputados e 36 senadores. Apesar das investidas da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para demarcar o caso como fruto de investigação deste governo, nenhum parlamentar petista assinou o requerimento para que o escândalo das fraudes bilionárias fosse investigado no Congresso.

Também não houve a adesão de nenhum parlamentar do PSOL e do PDT, partidos da ala mais governista. Seis deputados do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, assinaram o pedido. A operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) que revelou o caso ocorreu há quase três semanas, em 23 de abril.

A oposição vem movendo a investigação contra o esquema de cobranças irregulares que soma R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024 como uma das principais pautas atualmente. O grupo já tinha protocolado o requerimento para a criação de uma CPI na Câmara no final de abril, porém, existe mais de uma dezena de requerimentos pedindo outras comissão do tipo na frente.

A saída colocada em prática pela oposição para driblar a fila foi a ação conjunta das duas Casas - estratégia também utilizada em 2023, com a CPMI do 8 de Janeiro, que acabou frustrada e sob controle do governo.

Como mostrou o Estadão, o número mínimo de assinaturas (171 na Câmara dos Deputados e 27 no Senado Federal) foi alcançado na semana anterior, mas por estratégia a coleta continuou para "dar mais corpo" ao pedido.

O ato para oficializar a abertura da comissão de inquérito pode ser lido em uma sessão do Congresso Nacional, a ser realizada no dia 27 de maio. Veja quem assinou o pedido.

Deputados

Coronel Fernanda (PL-MT)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Lincoln Portela (PL-MG)

Bibo Nunes (PL-RS)

Caroline de Toni (PL-SC)

Coronel Meira (PL-PE)

Rodrigo da Zaeli (PL-MT)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Delegado Caveira (PL-PA)

Professor Alcides (PL-GO)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Rosana Valle (PL-SP)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Nelson Barbudo (PL-MT)

Pr. Marco Feliciano (PL-SP)

Chris Tonietto (PL-RJ)

André Ferreira (PL-PE)

Daniel Freitas (PL-SC)

Capitão Alden (PL-BA)

Daniel Agrobom (PL-GO)

Ricardo Guidi (PL-SC)

Roberta Roma (PL-BA)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Soraya Santos (PL-RJ)

Bia Kicis (PL-DF)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Junio Amaral (PL-MG)

Carlos Jordy (PL-RJ)

José Medeiros (PL-MT)

Giovani Cherini (PL-RS)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Carla Zambelli (PL-SP)

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Marcio Alvino (PL-SP)

Domingos Sávio (PL-MG)

General Girão (PL-RN)

Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP)

Adilson Barroso (PL-SP)

Zucco (PL-RS)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Pastor Eurico (PL-PE)

Alberto Fraga (PL-DF)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Matheus Noronha (PL-CE)

Emidinho Madeira (PL-MG)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Luiz Philippe de Orleans e Bra (PL-SP)

Miguel Lombardi (PL-SP)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Capitão Augusto (PL-SP)

Filipe Martins (PL-TO)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Rosângela Reis (PL-MG)

Marcos Pollon (PL-MS)

Sanderson (PL-RS)

Jefferson Campos (PL-SP)

André Fernandes (PL-CE)

Eros Biondini (PL-MG)

General Pazuello (PL-RJ)

Paulo Freire Costa (PL-SP)

Helio Lopes (PL-RJ)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Coronel Armando (PL-SC)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

Luiz Carlos Motta (PL-SP)

Icaro de Valmir (PL-SE)

Giacobo (PL-PR)

Roberto Monteiro Pai (PL-RJ)

Tiririca (PL-SP)

Julia Zanatta (PL-SC)

Filipe Barros (PL-PR)

Eli Borges (PL-TO)

Missionário José Olimpio (PL-SP)

Zé Vitor (PL-MG)

Mario Frias (PL-SP)

Robinson Faria (PL-RN)

Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Gisela Simona (União-MT)

Dayany Bittencourt (União-CE)

Dr. Fernando Máximo (União-RO)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Carla Dickson (União-RN)

Coronel Assis (União-MT)

Nicoletti (União-RR)

Rosangela Moro (União-SP)

Silvye Alves (União-GO)

Felipe Francischini (União-PR)

Pastor Diniz (União-RR)

Cristiane Lopes (União-RO)

Coronel Ulysses (União-AC)

Padovani (União-PR)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Yandra Moura (União-SE)

Mendonça Filho (União-PE)

Kim Kataguiri (União-SP)

David Soares (União-SP)

Dani Cunha (União-RJ)

Delegado Marcelo Freitas (União-MG)

José Rocha (União-BA)

Dr. Zacharias Calil (União-GO)

Delegado Matheus Laiola (União-PR)

Eduardo Velloso (União-AC)

Felipe Becari (União-SP)

Maurício Carvalho (União-RO)

Fabio Schiochet (União-SC)

Benes Leocádio (União-RN)

Paulo Azi (União-BA)

Danilo Forte (União-CE)

Leur Lomanto Júnior (União-BA)

Geraldo Mendes (União-PR)

José Nelto (União-GO)

Pauderney Avelino (União-AM)

Raimundo Santos (PSD-PA)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Saulo Pedroso (PSD-SP)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Nitinho (PSD-SE)

Gilberto Nascimento (PSD-SP)

Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)

Ismael (PSD-SC)

Delegada Katarina (PSD-SE)

Castro Neto (PSD-PI)

Josivaldo Jp (PSD-MA)

Rodrigo Estacho (PSD-PR)

Luciano Alves (PSD-PR)

Ribamar Silva (PSD-SP)

Diego Andrade (PSD-MG)

Átila Lins (PSD-AM)

Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Vermelho (PP-PR)

Afonso Hamm (PP-RS)

Delegado Bruno Lima (PP-SP)

Tião Medeiros (PP-PR)

Dimas Fabiano (PP-MG)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Clarissa Tércio (PP-PE)

Ana Paula Leão (PP-MG)

Mauricio Neves (PP-SP)

Covatti Filho (PP-RS)

Pinheirinho (PP-MG)

Pedro Westphalen (PP-RS)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Thiago de Joaldo (PP-SE)

Pedro Lupion (PP-PR)

Allan Garcês (PP-MA)

Silvia Cristina (PP-RO)

Socorro Neri (PP-AC)

João Maia (PP-RN)

Delegado da Cunha (PP-SP)

Ricardo Barros (PP-PR)

Pezenti (MDB-SC)

Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC)

Sergio Souza (MDB-PR)

Osmar Terra (MDB-RS)

Alceu Moreira (MDB-RS)

Simone Marquetto (MDB-SP)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Lucio Mosquini (MDB-RO)

Alexandre Guimarães (MDB-TO)

Henderson Pinto (MDB-PA)

Marussa Boldrin (MDB-GO)

Rafael Prudente (MDB-DF)

Cobalchini (MDB-SC)

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Franciane Bayer (Republicanos-RS)

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)

Fred Linhares (Republicanos-DF)

Diego Garcia (Republicanos-PR)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Thiago Flores (Republicanos-RO)

Samuel Viana (Republicanos-MG)

Marcos Pereira (Republicanos-SP)

Maria Rosas (Republicanos-SP)

Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS)

Adail Filho (Republicanos-AM)

Ely Santos (Republicanos-SP)

Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE)

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF)

Celso Russomanno (Republicanos-SP)

Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ)

Roberto Duarte (Republicanos-AC)

Alex Santana (Republicanos-BA)

Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Márcio Marinho (Republicanos-BA)

Luiz Lima (Novo-RJ)

Gilson Marques (Novo-SC)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Adriana Ventura (Novo-SP)

Ricardo Salles (Novo-SP)

Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)

Greyce Elias (Avante-MG)

Delegada Ione (Avante-MG)

Bruno Farias (Avante-MG)

Any Ortiz (Cidadania-RS)

Alex Manente (Cidadania-SP)

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)

Geovania de Sá (PSDB-SC)

Beto Pereira (PSDB-MS)

Daniel Trzeciak (PSDB-RS)

Beto Richa (PSDB-PR)

Adolfo Viana (PSDB-BA)

Lucas Redecker (PSDB-RS)

Geraldo Resende (PSDB-MS)

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Aécio Neves (PSDB-MG)

Heitor Schuch (PSB-RS)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Luciano Ducci (PSB-PR)

Duarte Jr. (PSB-MA)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Pedro Aihara (PRD-MG)

Magda Mofatto (PRD-GO)

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Weliton Prado (Solidariedade-MG)

Senadores

Damares Alves (Republicanos-DF)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Cleitinho (Republicanos-MG)

Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Styvenson Valentim (PSDB-RN)

Sergio Moro (União-PR)

Marcio Bittar (União-AC)

Alan Rick (União-AC)

Jayme Campos (União-MT)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Wellington Fagundes (PL-MT)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Wilder Morais (PL-GO)

Jorge Seif (PL-SC)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Magno Malta (PL-ES)

Rogerio Marinho (PL-RN)

Izalci Lucas (PL-DF)

Marcos Rogério (PL-RO)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Esperidião Amin (PP-SC)

Tereza Cristina (PP-MS)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Dr. Hiran (PP-RR)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Flávio Arns (PSB-PR)

Chico Rodrigues (PSB-RR)

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Nelsinho Trad (PSD-MS)