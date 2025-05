Assessor de Eder Mauro é baleado em suposta tentativa de assalto em Belém

Deyje Vilaça, presidente municipal do Partido Liberal (PL) em Belém, foi baleado na manhã desta sexta-feira (9) durante uma suposta tentativa de assalto. O caso aconteceu na Passagem D’Alva, no bairro da Marambaia, na capital paraense. A vítima também é assessor parlamentar do deputado federal, Éder Mauro.

Em nota, o Partido Liberal informa que Deyje foi alvejado com 3 tiros: um no peito, outro de raspão na costela e um na mão. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Unimed Prime, onde permanece sob cuidados médicos. Até o momento, não há boletim oficial sobre seu estado de saúde.

Nas imagens de câmeras de segurança do local onde ocorreu o fato, Deyje foi ao hospital andando e consciente.

Deyje Vilaça é irmão do vereador Mayky Vilaça e atua como assessor do deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA). Além das funções parlamentares, ele ocupa a presidência do PL municipal em Belém.

Em publicação nas redes sociais, o deputado federal Éder Mauro, que está em Altamira, se pronunciou com preocupação sobre a notícia do baleamento de seu assessor. No comunicado, o parlamentar afirmou que o foco, neste momento, é a recuperação da vítima.

A redação de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil sobre o caso, mas até o momento não obteve retorno.