'Mulheres Inspiradoras' marca presença na Copa Truck, em São Paulo

A cada dia, as mulheres conquistam novos horizontes e solidificam sua presença em atividades diversas, inclusive, naquelas anteriormente restritas a homens. E nesse processo, no Brasil, é destaque a Plataforma Mulheres Inspiradores, reunindo lideranças das regiões brasileiras e de outros países. Para confirmar essa proposta, dirigentes da MI compareceram no último sábado (17) ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a fim de prestigiar a disputa da Copa Truck, da qual faz parte a atleta Bia Figueiredo, integrante da plataforma. Mas, isso é só uma parte do agito que elas, incluindo a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, protagonizaram no local.

Na segunda edição do Mulheres Inspiradoras dentro da Copa Truck, como conta a paraense Geovana Quadros, presidente e fundador da MI, 20 lideranças dessa comunidade de networking foram até Interlagos em alto estilo. Elas acompanharam a classificatória da competição, de dentro do box da Bia Figueiredo.

Giovana Quadros: MI atua para ampliar a presença feminina em espaços na sociedade (Foto: Divulgação)

Já no pós-evento, a comitiva teve um bate-papo com Bia na área VIP. Para matar a curiosidade de todas, foi organizado um tour pelos bastidores do certame, em que as dirigentes puderam conferir nuances da sequência de provas e toda a preparação e performance do conjunto de atletas.

Um momento muito especial foi a experiência das integrantes da MI em uma corrida rápida como co-piloto de Bia Figueiredo. Em outras palavras, foi pura adrenalina para todas, coroando uma programação focada na valorização da potencialidade feminina.

“Ambientes como a Copa Truck são majoritariamente masculinos. Nossa comunidade faz um trabalho para a presença de mais mulheres nesses espaços”, enfatiza Geovana Quadros. “Temos como embaixadora a Bia Figueiredo que foi a primeira mulher a conquistar o título da Copa Truck no Brasil. Ela foi a primeira mulher a ganhar um Indy mundial, entre várias outras conquistas. Ela não deveria ser exceção. Bia fomenta várias meninas, como Antonella Bassani, também campeã, para termos mais mulheres neste setor”, ressalta.

Vencedora

Ana Beatriz Figueiredo ou Bia Figueiredo apresenta-se como primeira brasileira a correr em uma categoria top do automobilismo mundial, a Fórmula Indy. Ela disputou seis temporadas da Stock Car, é a primeira mulher do mundo a vencer na Firestone Indy Lights, a única a vencer na Fórmula Renault, a única a conquistar uma pole position na Fórmula 3, e a única a disputar e a vencer no Desafio das Estrelas, torneio anual de kart organizado por Felipe Massa.

Bia é também a primeira brasileira a conquistar um lugar no grid e a disputar as 500 Milhas de Indianápolis e um campeonato integral da Fórmula Indy. Em 2023, estreou na Copa Truck e em julho se tornou a primeira mulher a vencer na categoria. Em 2024, foi campeã da Copa Truck Elite, feito histórico e mundial. Ela atua como presidente da Comissão feminina de automobilismo, representante da FIA, e também é comentarista da Fórmula Indy na TV Cultura.

Conquistas

Como reitera Geovana Quadros, a Plataforma Mulheres Inspiradoras tem um papel ativo na sociedade “em ampliar o acesso e a atuação das mulheres em espaços de poder e principalmente em ambientes mais masculinos”. Acerca da participação da empresária e artista plástica Rose Maiorana, Geovana Quadros destaca: “Rose Maiorana é nossa membro de Belém do Pará e esteve presente acompanhando esta edição. E estará presente na próxima edição especial Mês das Mães que começará nesta segunda-feira, dia 19, prosseguindo até o dia 21, com a participação de Mariana Rios e Mabel Feres, entre outras atrações”. Esse novo evento será realizado em Campos do Jordão, São Paulo.

“Rose Maiorana tem representado o Estado como liderança feminina e é muito engajada no grupo, promovendo trocas importantes para seus setores de atuação”, acrescenta Geovana Quadros.

Mobilização

Essa sequência de eventos integra toda uma programação em um momento muito especial para Mulheres Inspiradoras. Essa comunidade de alta liderança feminina completa 10 anos de atuação em 2025.

“Somos parceiras da ONU Mulheres, que é autoridade em gênero no mundo. Temos mais de 2 mil lideranças multissetoriais. Cada membro entra por indicação de quem já pertence a comunidade e precisamos de mais representantes do Estado. Se houver interesse, peço para que se inscrevam no site: www.mulheresinspiradoras.com”, ressalta Geovana Quadros.