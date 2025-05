Morre Cristina de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel, aos 74 anos

Cristina de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel e trineta de Dom Pedro II, faleceu nesta quinta-feira (15), aos 74 anos, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital da Unimed, onde se recuperava de uma cirurgia no abdômen, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Natural de Petrópolis, Cristina era filha de Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, descendente direto da família real brasileira, e irmã de Francisco de Orleans e Bragança. Formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), estava aposentada e morava atualmente em Itaipava, distrito de Petrópolis.

Cristina era casada com Antônio Marinho e deixa duas filhas, Anna Teresa e Paola Maria, além de um neto.

Apesar de não possuir qualquer função oficial, Cristina fazia parte da chamada "família real brasileira", cujos membros mantêm vínculo simbólico com a história do Império no Brasil.