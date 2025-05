Mulher Abacaxi faz abaixo-assinado contra Virgínia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio

A modelo e influenciadora Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, iniciou um abaixo-assinado para impedir que Virginia Fonseca assuma o posto de rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. A decisão veio após rumores de que a influenciadora digital teria sido escolhida para substituir Paolla Oliveira, que ocupou o posto nos últimos carnavais.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Mulher Abacaxi explicou o motivo de sua mobilização. “Ela deveria ter bom senso e não aceitar. Nada contra. É linda. Mas o que ela tem a ver com o samba? Carnaval não é só status e dinheiro. Que comece primeiro como musa ou em uma escola menor. Ou que passe a conhecer a comunidade e o mundo do samba, quando tiver familiaridade, aí sim. Mas tem muita estrada aí. É um posto sério”, declarou Marcela.

Ela também defendeu que o posto seja ocupado por uma representante da comunidade da Grande Rio ou por alguém com trajetória ligada ao samba, mencionando nomes como Juliana Paes e Erika Januza. “Uma menina na comunidade. Torço também que seja uma trans. Ou ainda uma grande estrela que tenha história com o samba; Juliana Paes, Erika Januza, mas Virginia jamais”, afirmou a influenciadora, que é atuante no Carnaval há anos.

A informação de que Virginia Fonseca, apresentadora e empresária, teria acertado com a direção da Grande Rio foi divulgada inicialmente pelas repórteres Katharine Alves e Alexia Alcantarino, do Portal LeoDias, e confirmada por fontes do site Quem.

Segundo as informações, a escolha se deu pelo alto potencial de viralização da influenciadora nas redes sociais, que pode trazer visibilidade à escola, mesmo sem envolvimento prévio com o samba carioca.