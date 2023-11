Mulher Abacaxi diz ter feito sexo virtual com galã global

Marcela Porto, de 49 anos, mais conhecida como 'Mulher Abacaxi', disse já ter feito sexo virtual com um ator dos anos 90, que já trabalhou na Globo, Record e até já participou de um reality show.

“Achei que era fake. Ele me chamou no Instagram através de um perfil falso. Como ele está sumido, não sabia que ainda era casado e aí fizemos sexo virtual. Queria me encontrar, mas descobri que tem esposa e filhos. Não tenho vocação para ser outra, nem [para] ter alguém apenas por uma noite”.

Marcela ainda fez um desabafo sobre homens que gostam de se relacionar com mulheres transexuais em sigilo. “Claro que sabemos que os homens querem usar a gente e não querem assumir. Mas está difícil para mulheres trans e cis encontrarem homens companheiros, leais, com caráter e fieis. Você vê a esposa do ator que me procurou. Deve achar que o marido não a trai. Mas eu não vou expor”, concluiu.