Filho de Andressa Urach sobre gravar pornôs da mãe: 'Não tenho ciúmes'

Arthur Urach disse não ver problemas em gravar os conteúdos adultos de sua mãe para, Andressa Urach para a plataforma OnlyFans. As declarações foram em entrevista à Quem. O jovem explicou como tudo começou. "Ela chegou no meu quarto dizendo: 'Filho, grava um vídeo para mim'. Eu: 'Tá bom'. E nisso foi acontecendo. Fui gravando, gravando e estamos aqui", relembrou.

"Desde pequeno, ela sempre pediu para eu tirar foto dela, fazer vídeo para ela, então sempre soube como ela gosta de ser gravada. É muito mais complicado contratar alguém novo". Arthur nega ciúmes da mãe ou preocupação com as críticas. "Não me importo. Podem falar bem ou mal, mas falem de mim", declarou.

O filho de Andressa não descartou ainda a possibilidade de criar um perfil adulto para ele, mas impõe condição. "Tem muita gente pedindo, falando para abrir um OnlyFans e um Privacy. Quem sabe futuramente caso eu bata 1 milhão [de seguidores] no Instagram, aí sim eu penso isso".