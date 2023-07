Andressa Urach publica foto lambendo rapaz e empolga a web

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, está entre os assuntos mais comentados da internet nos últimos dias, isto porque ela segue publicando em seu Instagram, e nas plataformas de conteúdo adulto, fotos e vídeos "quentes". Na madrugrada desta quarta-feira, 26, Urach publicou uma foto no Instagram e empolgou a web, ao aparecer lambendo o queixo e tampando os olhos de um rapaz, até então, desconhecido. Confira!

Ao que tudo indica a foto é para um dos seus ensaios e Andressa aparece com um boy em clima quente. Mesmo sem identificar o rapaz, a imaginação dos seguidores fez o restante do serviço.

"A Andressa Urach finalmente pegando um boy bonito. Não consigo imaginar ela com aquele ex marido kkkkkk", ""To morrendo de rir com esses Stories da Urach respondendo a caixinha de perguntas e só tem put*ria", "A Andressa Urach já viveu umas 8 vidas numa única vida. Aulas demais", "Viciada nos Stories da Andressa Urach", foram os comentários que Andressa recebeu.