Veja quem é a musa do 'OnlyFans' que fez sexo por 18 horas

Luiza Marcato, uma das musas do OnlyFans, chamou atenção na web após abrir o jogo sobre uma das experiências sexuais. Famosa pelo conteúdo na plataforma, a influenciadora disse que já fez sexo por 18 horas consecutivas em um hotel, durante uma viagem. Segundo Luiza, tudo aconteceu em um passeio com as amigas e a experiência foi "inacreditável".

Chegando no local, a musa do OnlyFans conheceu um homem e o levou para o hotel onde ela estava hospedada, onde a relação ocorreu.

"Já fiz amor por 18 horas seguidas. Sou intensa e como gosto muito, às vezes foge do controle. Curtimos entre nós durante todo esse tempo. Só paramos para ir ao banheiro e comer um pouco, nem dormimos", contou.

A influenciadora também aproveitou para falar sobre os atrativos que uma pessoa precisa ter para chamar sua atenção. "Eu preciso que meu companheiro tenha muita pegada e intensidade, mas que também saiba me dar carinho ao mesmo tempo", confessou.