Suzy Cortez incendeia o Instagram com vídeo sensual na cama

Nesta terça-feira (12), Suzy Cortez voltou a agitar a internet ao postar um vídeo sensual em seu perfil no Instagram. Com mais de 2 milhões de seguidores, Suzy é conhecida por suas fotos e vídeos ousados, e desta vez não foi diferente.

VEJA MAIS

Na legenda da postagem, a modelo escreveu simplesmente "Um espetáculo", deixando seus fãs enlouquecidos com a promessa do que estava por vir. E, de fato, o conteúdo entregou tudo o que os seguidores esperavam.

No vídeo, Suzy Cortez aparece deslumbrante em uma lingerie branca provocante, com uma calcinha fio dental que realça suas curvas impecáveis. Ela escolheu uma posição sugestiva em cima da cama, onde sensualiza com seus cabelos, criando um clima de puro encanto e sedução.

Os comentários dos fãs não se fizeram esperar. Frases como "Absurdamente maravilhosa" e "Maravilhosa" dominaram a seção de comentários, demonstrando a admiração e o encanto que Suzy Cortez desperta em seus seguidores.