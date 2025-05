Mãe de Virgínia rebate críticas do padre Patrick sobre apostas online: 'Foi para ganhar biscoito'

A participação do padre Patrick Fernandes na CPI das Bets, nesta quarta-feira (21), continua rendendo repercussão nas redes sociais. O sacerdote paraense fez críticas a influenciadores que promovem plataformas de apostas online, durante sua fala voluntária no Senado Federal. A declaração, no entanto, não agradou a todos, especialmente Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca.

Durante o depoimento, o padre afirmou que a divulgação das chamadas bets por parte de criadores de conteúdo é preocupante e criticou o distanciamento desses influenciadores da realidade de muitos seguidores. “Quando eles querem entretenimento, pegam os jatos deles e vão viajar. Eles não se divertem jogando o joguinho. A gente precisa jogar luz nisso”, afirmou.

O sacerdote também destacou que, do ponto de vista da fé cristã, as apostas são consideradas pecado. Ele revelou ainda que recusou uma proposta de R$ 560 mil para divulgar uma plataforma de jogos de azar, quando ainda tinha menos de 1 milhão de seguidores. Hoje, Patrick soma 6,6 milhões no Instagram e 2,9 milhões no TikTok.

As falas do padre Patrick chegaram até Margareth Serrão, que fez um comentário polêmico. “Mas agora até padre atrás de biscoito, de seguidores, de ganhar engajamento. Está inseminando ódio. É o fim dos tempos mesmo!”, escreveu ela.

O padre não deixou de responder, mas optou por manter um tom conciliador. “À senhora, desejo apenas muita luz e sucesso. Não é o engajamento que paga as minhas contas. Logo, não estava atrás de biscoito. Gostaria de dizer que você tem uma família linda e os respeito profundamente”, declarou o religioso.

Ele ainda completou: “Espero que usem da influência que possuem para fazer o bem, assim como deduzo que já façam, mas de uma forma diferente. [...] Se você se sentiu ofendida, peço desculpas. Mas acredito que não fui eu quem a acusou, foi a sua própria consciência. Deus abençoe.”

No entanto, a mãe da influenciadora continuou a troca de farpas nos stories: "Foi para ganhar biscoito, seguidores, já que é um padre 'influencer'. Lugar de fala de padre é na igreja, aconselhando os fiéis a não jogar, não beber, não usar drogas, não roubar", escreveu. "Até o problema de padres, é resolvido com a igreja e no Vaticano, primeira vez que vejo um padre em CPI do Congresso. Foi para aparecer. Vergonha!!! A onde está o bispo que não proibiu isso?

Ficou feio para os católicos", concluiu