VÍDEO: criminosos fazem transmissão ao vivo durante assalto em São Paulo

Um caso inusitado foi registrado em Bertioga, no litoral de São Paulo: três criminosos fizeram uma transmissão ao vivo durante um assalto a um motociclista na Rodovia Rio-Santos. O vídeo foi publicado em tempo real nas redes sociais e mostra o momento em que os suspeitos, armados, abordam a vítima e levam sua motocicleta.

A ação criminosa aconteceu em plena luz do dia. Nas imagens divulgadas, é possível ver um dos suspeitos gritando com o motociclista, exigindo que ele ficasse na moto e levantasse a camisa. “Para, arrom****. Para, desgraçado. Nem tenta, fica na moto. Tira a camisa”, diz um dos assaltantes, enquanto aponta a arma para a vítima. O trio ainda questiona se o homem seria policial, pedindo para que ele levantasse a camisa para verificar se estaria armado.

Logo após o roubo, um dos envolvidos publicou outro vídeo, já ao lado da moto roubada, acompanhado de uma figurinha com a frase: “faz o L de ladrão”. A gravação gerou revolta nas redes sociais e ampliou a repercussão do caso.

A Polícia Civil de Bertioga investiga o crime com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), diligências estão em andamento para identificar e prender os responsáveis. A Prefeitura de Bertioga informou que a GCM colabora com as investigações por meio do Coibe (Centro Operacional de Imagens de Bertioga). Até o momento, ninguém foi preso.