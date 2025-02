Dois suspeitos de assaltar idosa na Cremação são atropelados por carro

Dois homens, suspeitos de assaltar uma senhora idosa no bairro da Cremação, em Belém, foram atropelados por um carro particular durante tentativa de fuga na tarde desta segunda-feira (10/02). Uma patrulha da Guarda Municipal de Belém (GMB), que estava em ronda no bairro, atendeu a ocorrência.

Os agentes se depararam com o acidente entre um carro particular e uma motocicleta. Ao se aproximarem para dar apoio à ocorrência, foram informados por uma senhora, que estava no local, que a dupla tinha acabado de roubar o celular dela. Após as informações, os guardas municipais da base distrital D'água fizeram abordagem nos acusados, que confessaram o crime.

Durante a revista pessoal dos suspeitos, foram encontrados o aparelho celular da vítima e um simulacro, imitação de arma, usada para praticar o delito. Após a verificação da identidade, ainda foi observado que um deles era foragido da justiça.

Devido à gravidade dos ferimentos, os dois acusados foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e encaminhados para o Hospital Metropolitano. O caso foi registrado na Seccional do bairro da Cremação.