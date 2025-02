VÍDEO: Mercado de bairro é assaltado por trio armado em São Miguel do Guamá

Um mercado de bairro foi assaltado na última sexta-feira (07/02) em São Miguel do Guamá, no Pará. Três suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta preta, sem placa, e invadiram o estabelecimento, rendendo o proprietário e dois funcionários. Durante a ação, os criminosos levaram uma quantia em dinheiro e mercadorias.

Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que os suspeitos entraram no comércio e abordaram as vítimas. Testemunhas relataram que os assaltantes fugiram com os bens roubados, deixando a comunidade apreensiva.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências na região. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos ou a recuperação dos itens roubados. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que, ‘o caso não foi registrado pela delegacia que atende a área'.