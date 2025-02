Homem é morto após supostamente tentar assaltar ônibus na Sacramenta em Belém

Um homem foi morto no final da tarde desta terça-feira (04/02), após supostamente ter tentado assaltar um ônibus na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém. O homem, identificado como Romário Alves Teixeira, de 41 anos, teria assaltado o veículo com dois comparsas e ao descerem foram alvejados por uma pessoa não identificada.

Romário morreu quando fugia pela passagem São Pedro, ao lado de uma loja de aluguel de automóveis. Segundo o delegado da Sacramenta, Miguel Cunha, a vítima já tinha várias passagens pela polícia por crimes como roubo e furto. A família de Romário esteve na delegacia registrando boletim de ocorrência.

Romário estaria com dois comparsas no ônibus que conseguiram fugiram. Nenhuma vítima do suposto assalto ao coletivo foi apresentada na delegacia, assim como nenhuma arma utilizada pelos suspeitos.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.