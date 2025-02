Homem é preso e adolescente apreendido após soldado da PM intervir em assalto no oeste do Pará

Um homem foi preso e o irmão dele, um adolescente de 17 anos, apreendido após assaltarem uma mulher de 24 anos com um facão nas mãos. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (5/2), nas proximidades de uma academia em Oriximiná, oeste do Pará. De acordo com as autoridades, um soldado da Polícia Militar que estava perto do local interveio e baleou um dos suspeitos.

A dupla estava em uma motocicleta. Segundo a PM, o agente interferiu no assalto e alvejou o condutor do veículo. Após os disparos, os suspeitos se renderam. Em seguida, uma guarnição do 41º Batalhão de Polícia Militar (41º BPM) foi acionada ao caso. A vítima do roubo relatou aos militares que trafegava na rua Antônio Imbiriba quando foi surpreendida e teve o aparelho telefônico roubado pela dupla.

Um suspeito baleado foi socorrido ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e conduzido até o hospital da região. Já o garupa da moto, que se trata do adolescente, foi encaminhado até a Unidade Integrada de Polícia (UIP) em Oriximiná, para os procedimentos cabíveis.

Depois do assalto frustrado, a PM apreendeu uma motocicleta, cinco celulares e um facão. Ainda conforme as autoridades, o homem que foi detido já tinha diversos antecedentes criminais, sendo três deles por roubo apenas em 2017, e associação para o tráfico e crime de trânsito em 2023 e no ano passado.