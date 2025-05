Saiba tudo sobre o Enem 2025: datas diferentes na Grande Belém; calendário, inscrições e mais!

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terá aplicação em datas diferenciadas para a Região Metropolitana de Belém. Segundo o Ministério da Educação, as provas em Belém, Ananindeua e Marituba ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e consta no edital publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite desta sexta-feira (23).

Já nas demais localidades do país, inclusive nos municípios próximos da capital paraense, o Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, dois domingos consecutivos. As inscrições para todos os candidatos, no entanto, seguem o mesmo cronograma: começam na próxima segunda-feira, 26 de maio, e se encerram em 6 de junho.

Pré-inscrição automática

Entre as principais novidades deste ano está a pré-inscrição facilitada para estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas. Esses alunos terão a inscrição iniciada automaticamente e precisarão apenas acessar a Página do Participante, escolher o idioma da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e confirmar sua inscrição.

A medida, segundo Camilo Santana, visa “estimular a participação” e facilitar o acesso ao exame. O edital completo, com todas as regras do Enem 2025, será publicado na noite desta sexta-feira (23), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Certificação do Ensino Médio

Outra importante retomada anunciada pelo MEC é a possibilidade de o Enem voltar a conceder o certificado de conclusão do ensino médio. A modalidade havia sido suspensa em 2016 e transferida para o Encceja. Agora, os participantes que não concluíram os estudos dentro da idade regular poderão usar o exame como alternativa para obter o diploma.

Taxa de inscrição e isenção

O valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento serão detalhados no edital a ser divulgado nesta sexta-feira. O Inep já divulgou, na quinta-feira (22), os resultados dos recursos sobre os pedidos de isenção de taxa e justificativas de ausência no Enem 2024.

Mesmo os candidatos com isenção ou justificativa aceitas devem realizar a inscrição dentro do prazo. Quem teve o pedido negado e desejar participar da prova deverá pagar a taxa.

Como acessar o edital

A consulta ao edital pode ser feita gratuitamente pelo site do Diário Oficial da União:

1. Acesse: https://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao

2. Clique em “Diário Oficial” no menu superior.

3. Selecione a edição de 23 de maio de 2025 ou digite “Enem” na barra de pesquisa.

Enem: porta de entrada para o ensino superior

Criado há mais de duas décadas, o Enem é hoje o principal instrumento de acesso ao ensino superior no Brasil. Por meio de programas como o Sisu, Prouni e Fies, estudantes de todo o país têm acesso a vagas em universidades públicas e bolsas em instituições privadas.

Além disso, diversas instituições de ensino superior em Portugal mantêm convênios com o Inep e aceitam as notas do Enem como critério de seleção para estudantes brasileiros.

Calendário do Enem 2025

• Inscrições: 26 de maio a 6 de junho

• Provas em Belém, Ananindeua e Marituba: 30 de novembro e 7 de dezembro

• Provas no restante do Brasil: 9 e 16 de novembro

• Edital completo: Publicado em 23 de maio, no DOU

• Página do Participante: enem.inep.gov.br/participante