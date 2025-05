Enem 2025: saiba as datas das provas em Belém, Ananindeua e Marituba

Ainda nesta sexta-feira (23/05), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deverá cravar as datas de realização do Enem 2025 em Belém, Ananindeua e Marituba. Esta semana, o portal de notícias da CNN Brasil, informou que as datas seriam nos dias 30 de novembro e 07 de dezembro de 2025.

Além das datas especiais para a Grande Belém, o Enem 2025 trará outras novidades importantes. O exame voltará a conceder o certificado de conclusão do ensino médio para quem não finalizou os estudos. Haverá também a pré-inscrição facilitada para os alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas, uma medida que visa simplificar o processo e estimular a participação.

As inscrições para o Enem 2025 terão início na próxima segunda-feira, 26 de maio, e seguem abertas até 6 de junho.

Divulgação do edital do Enem 2025

O edital completo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será publicado oficialmente na noite de hoje, em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O documento, que trará todas as regras e o cronograma detalhado, é aguardado com atenção, principalmente por confirmar as novidades já anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Atenção aos Resultados de Isenção

Para os candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição ou justificativa de ausência na edição anterior do Enem, é crucial consultar a Página do Participante. Os resultados dos recursos foram divulgados ontem (22) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Como acessar o Edital no Diário Oficial da União (DOU)

O edital completo do Enem 2025, com todos os detalhes e regras, estará disponível gratuitamente na internet após sua publicação na noite desta sexta-feira (23). Para consultar, siga os passos:

Acesse o site https://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao Na página inicial, clique em “Diário Oficial” no menu superior. Selecione a data da edição (23 de maio de 2025) ou utilize a barra de pesquisa com o termo “Enem”. Clique na publicação desejada para visualizar o conteúdo na íntegra.

*Laura Serejo, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com