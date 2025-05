Enem 2025 volta a conceder certificado de conclusão para quem não terminou o Ensino Médio

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 trará uma importante mudança para milhares de brasileiros: a retomada da certificação do ensino médio para os participantes que não concluíram os estudos na idade regular. A novidade foi anunciada na noite de quinta-feira (22) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o edital completo com as regras do Enem 2025 será publicado na noite desta sexta-feira (23), em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Essa modalidade, que permite que o Enem funcione como um instrumento para a obtenção do diploma de ensino médio, já havia sido adotada entre 2009 e 2016. Posteriormente, a certificação passou a ser realizada pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Agora, o Enem volta a cumprir essa função, abrindo mais uma porta para a conclusão da educação básica no país. Além disso, o Enem 2025 também trará uma nova facilidade: a pré-inscrição automática para alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas, visando simplificar o processo e estimular a participação.

Para quem busca essa certificação, as provas do Enem 2025 serão aplicadas em dois domingos de novembro: dias 9 e 16 de 2025. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo, serão as avaliações de Matemática e Ciências da Natureza.

Inscrições começam na segunda-feira

As inscrições para o Enem 2025 terão início na próxima segunda-feira, 26 de maio, e seguem abertas até o dia 6 de junho. É importante ressaltar que, além da certificação, o Enem também é a principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil e aceito em algumas universidades no exterior.

Como Acessar o Edital no Diário Oficial da União (DOU)

Para consultar o edital completo do Enem 2025, que será publicado na noite desta sexta-feira (23), os interessados podem acessar o Diário Oficial da União (DOU) gratuitamente pela internet:

Acesse o site www.in.gov.br.

Na página inicial, clique em “Diário Oficial” no menu superior.

Selecione a data da edição (23 de maio de 2025) ou utilize a barra de pesquisa com o termo “Enem”.

Clique na publicação desejada para visualizar o conteúdo na íntegra.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)