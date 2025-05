Enem 2025 tem pré-inscrição facilitada para alunos de escolas públicas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 trará uma importante facilidade para os estudantes do 3º ano do ensino médio de escolas públicas: a pré-inscrição automática no exame. A novidade, anunciada na noite de quinta-feira (22) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, busca estimular a participação desses alunos. O edital completo com as regras será publicado na noite desta sexta-feira (23), em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Pela primeira vez, os estudantes que estiverem matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas já terão o processo de inscrição iniciado. Para confirmar a participação, eles precisam apenas acessar a Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante), escolher a língua estrangeira (inglês ou espanhol) e finalizar o procedimento. Essa medida visa simplificar a vida dos estudantes e aumentar o número de inscritos.

As inscrições para o Enem 2025 terão início na próxima segunda-feira, 26 de maio, e seguirão abertas até o dia 6 de junho. As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro: dias 9 e 16 de 2025. Além da pré-inscrição, o Enem 2025 também retoma a possibilidade de o exame ser usado como certificação de conclusão do ensino médio para quem não finalizou os estudos.

Taxa de Inscrição e Isenção

Uma atualização importante para os candidatos: os resultados dos recursos sobre pedidos de isenção da taxa de inscrição e de justificativa de ausência da edição anterior foram divulgados ontem (22) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os interessados devem consultar a Página do Participante para verificar o resultado.

Como Acessar o Edital no Diário Oficial da União (DOU)

Para consultar o edital completo do Enem 2025, que será publicado na noite desta sexta-feira (23), os interessados podem acessar o Diário Oficial da União (DOU) gratuitamente pela internet:

Acesse o site www.in.gov.br.

Na página inicial, clique em “Diário Oficial” no menu superior.

Selecione a data da edição (23 de maio de 2025) ou utilize a barra de pesquisa com o termo “Enem”.

Clique na publicação desejada para visualizar o conteúdo na íntegra.

